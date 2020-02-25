Пять первых сигналов организма об опухоли поджелудочной железы назвали врачи

Медицинские специалисты рассказали, какие симптомы говорят о злокачественном новообразовании поджелудочной железы на ранней стадии протекания онкологического заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный в сети.
В списке первых признаков недуга, приведенном каналом «Здоровье с удовольствием» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. потеря аппетита;
2. беспричинное похудение;
3. постоянная боль в пояснице;
4. изменение цвета мочи на тот, что характерен для чая;
5. непрекращающийся кожный зуд.
Ранее эксперты поведали о методах снижения давления без лекарств. Также сообщалось, что медики назвали симптомы рака желудка.