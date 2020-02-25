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Пять первых сигналов организма об опухоли поджелудочной железы назвали врачи

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять первых сигналов организма об опухоли поджелудочной железы назвали врачи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали, какие симптомы говорят о злокачественном новообразовании поджелудочной железы на ранней стадии протекания онкологического заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный в сети.

В списке первых признаков недуга, приведенном каналом «Здоровье с удовольствием» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. потеря аппетита;

2. беспричинное похудение;

3. постоянная боль в пояснице;

4. изменение цвета мочи на тот, что характерен для чая;

5. непрекращающийся кожный зуд.

Ранее эксперты поведали о методах снижения давления без лекарств. Также сообщалось, что медики назвали симптомы рака желудка.

 

ДЦ

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