Три способа снизить артериальное давление без таблеток порекомендовали эксперты

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25 февраля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Данные методы перечислены в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», желающим побороть гипертонию естественным путем, необходимо:

1. перейти на правильное питание – в частности, следует снизить до минимума употребление соли, высококалорийных продуктов, отказаться от кофе;

2. регулярно тренироваться – можно заниматься гимнастикой, скандинавской ходьбой, плаванием;

3. полностью отказаться от курения и ограничить себя в спиртном.

Прежде чем применять на практике эти советы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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