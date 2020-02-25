Все новости >>

//Здоровье 13+

Три способа снизить артериальное давление без таблеток порекомендовали эксперты

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три способа снизить артериальное давление без таблеток порекомендовали эксперты
Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Данные методы перечислены в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», желающим побороть гипертонию естественным путем, необходимо:

1. перейти на правильное питание – в частности, следует снизить до минимума употребление соли, высококалорийных продуктов, отказаться от кофе;

2. регулярно тренироваться – можно заниматься гимнастикой, скандинавской ходьбой, плаванием;

3. полностью отказаться от курения и ограничить себя в спиртном.

Прежде чем применять на практике эти советы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее специалисты назвали симптомы рака желудка и поведали, какие продукты могут спровоцировать онкологические заболевания.

 

ДЦ

//картина дня

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников не только по лицу, но и по татуировкам, походке, голосу и радужной оболочке глаза.

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…