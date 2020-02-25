Три способа снизить артериальное давление без таблеток порекомендовали эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Данные методы перечислены в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», желающим побороть гипертонию естественным путем, необходимо:
1. перейти на правильное питание – в частности, следует снизить до минимума употребление соли, высококалорийных продуктов, отказаться от кофе;
2. регулярно тренироваться – можно заниматься гимнастикой, скандинавской ходьбой, плаванием;
3. полностью отказаться от курения и ограничить себя в спиртном.
Прежде чем применять на практике эти советы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
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