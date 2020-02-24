Список способных спровоцировать появление рака продуктов огласили специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие продукты питания необходимо исключить из своего ежедневного рациона, чтобы не провоцировать онкологические заболевания. Данной теме посвящена публикация, размещенная в блогосфере.
Как пишет канал «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», к появлению в человеческом организме раковой опухоли может привести употребление:
1. мясных копченостей;
2. колбас и сосисок;
3. майонеза.
Ранее врачи перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании кишечника. Кроме того, сообщалось, что доктора обозначили неявный симптом грозящей внезапной смертью сердечной недостаточности.