Список способных спровоцировать появление рака продуктов огласили специалисты

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24 февраля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие продукты питания необходимо исключить из своего ежедневного рациона, чтобы не провоцировать онкологические заболевания. Данной теме посвящена публикация, размещенная в блогосфере.

Как пишет канал «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», к появлению в человеческом организме раковой опухоли может привести употребление:

1. мясных копченостей;

2. колбас и сосисок;

3. майонеза.

Ранее врачи перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании кишечника. Кроме того, сообщалось, что доктора обозначили неявный симптом грозящей внезапной смертью сердечной недостаточности.