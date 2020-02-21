Три вероятных ранних признака рака кишечника озвучили медицинские специалисты

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21 февраля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили симптомы, которые могут указывать на рак кишечника на ранней стадии развития онкологического заболевания. Данной теме посвящена заметка, выложенная на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Правда.Ру», поводом для беспокойства должны стать следующие сигналы организма:

1. кровь в каловых массах;

2. выявление полипов в кишечнике;

3. наличие признаков язвенного колита.

Ранее доктора назвали неявный симптом сердечной недостаточности, при которой существует угроза внезапной смерти. Также сообщалось, что онкологи перечислили признаки появления злокачественного новообразования.