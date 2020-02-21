Три вероятных ранних признака рака кишечника озвучили медицинские специалисты

Медицинские специалисты обозначили симптомы, которые могут указывать на рак кишечника на ранней стадии развития онкологического заболевания. Данной теме посвящена заметка, выложенная на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как отмечает «Правда.Ру», поводом для беспокойства должны стать следующие сигналы организма:
1. кровь в каловых массах;
2. выявление полипов в кишечнике;
3. наличие признаков язвенного колита.
Ранее доктора назвали неявный симптом сердечной недостаточности, при которой существует угроза внезапной смерти. Также сообщалось, что онкологи перечислили признаки появления злокачественного новообразования.