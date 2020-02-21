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Четыре сигнала организма о появлении злокачественной опухоли назвали онкологи

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре сигнала организма о появлении злокачественной опухоли назвали онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы пять симптомов, указывающих на появление злокачественной опухоли в человеческом организме. Соответствующую информацию озвучили врачи-онкологи, говорится в публикации, размещенной на страницах немецких СМИ.

В списке, приведенном изданием Focus, фигурируют следующие проявления рака:

1. кашель без признаков гриппа и ОРВИ, который не проходит в течение длительного времени;

2. частая или постоянная изжога;

3. кровь в каловых массах;

4. постоянно опухающие лимфатические узлы.

Ранее доктора рассказали о продуктах, способных спровоцировать онкологическое заболевание. Также сообщалось, что специалисты назвали ягоды, которые защищают от рака.

 

ДЦ

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