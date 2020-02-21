Четыре сигнала организма о появлении злокачественной опухоли назвали онкологи

Названы пять симптомов, указывающих на появление злокачественной опухоли в человеческом организме. Соответствующую информацию озвучили врачи-онкологи, говорится в публикации, размещенной на страницах немецких СМИ.
В списке, приведенном изданием Focus, фигурируют следующие проявления рака:
1. кашель без признаков гриппа и ОРВИ, который не проходит в течение длительного времени;
2. частая или постоянная изжога;
3. кровь в каловых массах;
4. постоянно опухающие лимфатические узлы.
Ранее доктора рассказали о продуктах, способных спровоцировать онкологическое заболевание. Также сообщалось, что специалисты назвали ягоды, которые защищают от рака.