Четыре самых полезных ягоды для защиты от онкозаболеваний назвали специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали ягоды, которые лучше других помогают в профилактике онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи посоветовали включить в свой рацион:
1. клюкву;
2. малину;
3. клубнику;
4. чернику.
В процитированном материале отмечается, что ягоды богаты антиоксидантами, которые положительно сказываются на состоянии человеческого организма, снимая возникающие воспаления.
Ранее эксперты рассказали о продуктах, разрушающих здоровье поджелудочной железы, и поделились способами снижения давления без таблеток.