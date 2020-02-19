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Четыре самых полезных ягоды для защиты от онкозаболеваний назвали специалисты

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре самых полезных ягоды для защиты от онкозаболеваний назвали специалисты
Медики, globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения назвали ягоды, которые лучше других помогают в профилактике онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи посоветовали включить в свой рацион:

1. клюкву;

2. малину;

3. клубнику;

4. чернику.

В процитированном материале отмечается, что ягоды богаты антиоксидантами, которые положительно сказываются на состоянии человеческого организма, снимая возникающие воспаления.

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ДЦ

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