Список убивающих поджелудочную железу популярных продуктов огласили исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, назвали пользующиеся популярностью продукты питания, которые убивают поджелудочную железу человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
В список продуктов, от которых следует отказаться или чье употребление нужно свести к минимуму, попали:
1. газированные напитки;
2. сладкие пирожные;
3. бутерброды и прочий фастфуд;
4. алкоголь.
Ранее специалисты в сфере онкологии перечислили симптомы, указывающие на злокачественную опухоль щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что медики рассказали о естественных методах снижения артериального давления.