Все новости >>

//Здоровье 13+

Список убивающих поджелудочную железу популярных продуктов огласили исследователи

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список убивающих поджелудочную железу популярных продуктов огласили исследователи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, назвали пользующиеся популярностью продукты питания, которые убивают поджелудочную железу человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

В список продуктов, от которых следует отказаться или чье употребление нужно свести к минимуму, попали:

1. газированные напитки;

2. сладкие пирожные;

3. бутерброды и прочий фастфуд;

4. алкоголь.

Ранее специалисты в сфере онкологии перечислили симптомы, указывающие на злокачественную опухоль щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что медики рассказали о естественных методах снижения артериального давления.

 

ДЦ

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…