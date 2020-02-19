Список убивающих поджелудочную железу популярных продуктов огласили исследователи

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19 февраля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, назвали пользующиеся популярностью продукты питания, которые убивают поджелудочную железу человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

В список продуктов, от которых следует отказаться или чье употребление нужно свести к минимуму, попали:

1. газированные напитки;

2. сладкие пирожные;

3. бутерброды и прочий фастфуд;

4. алкоголь.

Ранее специалисты в сфере онкологии перечислили симптомы, указывающие на злокачественную опухоль щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что медики рассказали о естественных методах снижения артериального давления.