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Два способных привести к появлению раковой опухоли продукта назвали врачи из ФРГ

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Парламентская газета»

Два способных привести к появлению раковой опухоли продукта назвали врачи из ФРГ
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Онкологи из Германии рассказали о продуктах питания, употребление которых может спровоцировать появление в организме злокачественного новообразования. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах российских СМИ.

Как пишет «Парламентская газета», специалисты посоветовали остерегаться красного мяса, так как любовь к нему способна привести к раку толстой кишки. Кроме того, следует отказаться от сладкой газировки.

Ранее доктора назвали ягоды, которые помогают защититься от онкологических недугов. Также сообщалось, что исследователи перечислили популярные продукты, убивающие поджелудочную железу человека.

 

ДЦ

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