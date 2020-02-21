Неявный симптом грозящей внезапной смертью сердечной недостаточности назвали врачи

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21 февраля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили неявный признак сердечной недостаточности, которая нередко приводит к внезапному летальному исходу. Данной теме посвящен материал, опубликованный в российской блогосфере.

Канал «Патолог» в «Яндекс. Дзен» пишет о таком незаметном для человека симптоме сердечной недостаточности, как бендопноэ. Он характеризуется появлением одышки при наклоне туловища вперед.

Ранее онкологи рассказали о пяти сигналах человеческого организма, свидетельствующих об образовании злокачественной опухоли. Кроме того, сообщалось, что врачи назвали продукты питания, употребление которых способно спровоцировать рак.