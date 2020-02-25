Четыре симптома появления раковой опухоли в желудке перечислили медспециалисты

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25 февраля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили сигналы организма, указывающие на появление раковой опухоли в желудке. Данные признаки перечислены в материале, размещенном в сети.

Список симптомов заболевания, опубликованный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. потерю аппетита;

2. возникновение сложностей с проникновением пищи в желудок;

3. быстрое насыщение во время еды;

4. рвоту при незначительном переедании.

Ранее эксперты назвали продукты питания, употребление которых способно спровоцировать онкологические недуги. Также сообщалось, что врачи рассказали о возможных признаках рака кишечника.