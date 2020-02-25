Четыре симптома появления раковой опухоли в желудке перечислили медспециалисты

Медицинские специалисты обозначили сигналы организма, указывающие на появление раковой опухоли в желудке. Данные признаки перечислены в материале, размещенном в сети.
Список симптомов заболевания, опубликованный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. потерю аппетита;
2. возникновение сложностей с проникновением пищи в желудок;
3. быстрое насыщение во время еды;
4. рвоту при незначительном переедании.
Ранее эксперты назвали продукты питания, употребление которых способно спровоцировать онкологические недуги. Также сообщалось, что врачи рассказали о возможных признаках рака кишечника.