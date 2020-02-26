Пять ранних признаков появления злокачественной опухоли кишечника назвали врачи

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли кишечника. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах британской прессы.
В списке первых признаков смертельно опасного онкологического недуга, приведенном изданием The Sun, фигурируют:
1. кровотечения из заднего прохода;
2. изменение туалетных привычек;
3. болевые ощущения в районе живота;
4. постоянное чувство сильной усталости;
5. необъяснимая потеря веса.
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