Пять ранних признаков появления злокачественной опухоли кишечника назвали врачи

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26 февраля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли кишечника. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах британской прессы.

В списке первых признаков смертельно опасного онкологического недуга, приведенном изданием The Sun, фигурируют:

1. кровотечения из заднего прохода;

2. изменение туалетных привычек;

3. болевые ощущения в районе живота;

4. постоянное чувство сильной усталости;

5. необъяснимая потеря веса.

Ранее доктора назвали симптомы рака поджелудочной железы и рассказали, как снизить артериальное давление естественным путем.