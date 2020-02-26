Доктор Александр Мясников раскрыл причину появления пятой части раковых опухолей

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26 февраля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Причиной появления двадцати процентов злокачественных новообразований являются вирусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий.

Мясников перечислил следующие инфекции, которые способны провоцировать онкологические заболевания:

1. вирус папилломы человека (рак шейки матки, полового члена);

2. вирус Эпштейна — Барр (опухоли головы и шеи и, вероятно, пищевода, лимфомы и лейкозы);

3. вирусы гепатитов (злокачественные новообразования печени).

Ранее в среду сообщалось, что специалисты назвали пять ранних признаков рака кишечника и рассказали, как заподозрить у себя онконедуг без медицинских обследований.