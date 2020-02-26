Все новости >>

//Здоровье 13+

Доктор Александр Мясников раскрыл причину появления пятой части раковых опухолей

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Александр Мясников раскрыл причину появления пятой части раковых опухолей
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Причиной появления двадцати процентов злокачественных новообразований являются вирусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий.

Мясников перечислил следующие инфекции, которые способны провоцировать онкологические заболевания:

1. вирус папилломы человека (рак шейки матки, полового члена);

2. вирус Эпштейна — Барр (опухоли головы и шеи и, вероятно, пищевода, лимфомы и лейкозы);

3. вирусы гепатитов (злокачественные новообразования печени).

Ранее в среду сообщалось, что специалисты назвали пять ранних признаков рака кишечника и рассказали, как заподозрить у себя онконедуг без медицинских обследований.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Такое заявление сделал президент Латвии Эгил Левитс, встречаясь с представителями Германо-балтийской камеры. По его мнению, такая функция более не является актуальной.

//новости ан

Минусинский школьник Егор сейчас находится на грани жизни и смерти. 12-летний мальчик пострадал от рук грабителей, но в коме он оказался по вине врачей и сейчас…

//новости ан

//новости ан

Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев ответил Сергею Шнурову, назвавшему единороссов в своем стихотворении «колхозниками», из которых всеми силами…

//новости ан

//новости ан