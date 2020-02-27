Все новости >>

//Здоровье 13+

Два сигнала организма человека о прогрессирующем раке печени назвали онкологи 

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rambler

Два сигнала организма человека о прогрессирующем раке печени назвали онкологи 
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в сфере онкологии обозначили два симптома, указывающие на прогрессирующий рак печени. Данной теме посвящена заметка, размещенная в российском интернет-сегменте.

Врачи назвали такие сигналы человеческого организма, как резкая потеря аппетита и чувство насыщения после небольших порций еды. Это происходит потому, что из-за давления в печени, провоцируемого развитием злокачественного новообразования, кровь начинает скапливаться в сосудах, после чего попадает в брюшную полость.

Ранее доктора перечислили признаки появления тромба. Кроме того, сообщалось, что в Соединенных Штатах тысячи пациентов скончались из-за искусственного интеллекта.

 

ДЦ

//картина дня

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

//новости ан

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

//новости ан

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…

//новости ан

//новости ан

//новости ан