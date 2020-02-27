Два сигнала организма человека о прогрессирующем раке печени назвали онкологи 

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27 февраля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rambler

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в сфере онкологии обозначили два симптома, указывающие на прогрессирующий рак печени. Данной теме посвящена заметка, размещенная в российском интернет-сегменте.

Врачи назвали такие сигналы человеческого организма, как резкая потеря аппетита и чувство насыщения после небольших порций еды. Это происходит потому, что из-за давления в печени, провоцируемого развитием злокачественного новообразования, кровь начинает скапливаться в сосудах, после чего попадает в брюшную полость.

Ранее доктора перечислили признаки появления тромба. Кроме того, сообщалось, что в Соединенных Штатах тысячи пациентов скончались из-за искусственного интеллекта.