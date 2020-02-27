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Шесть признаков развития злокачественной опухоли желудка озвучили медспециалисты

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть признаков развития злокачественной опухоли желудка озвучили медспециалисты
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены признаки, сигнализирующие о развитии злокачественного новообразования желудка человека. По данному вопросу проконсультировали некоторое время назад медицинские специалисты.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», с течением болезни опухоль выходит за пределы желудка и поражает другие органы. Появляются следующие симптомы:

1. опоясывающие боли и боли в пояснице;

2. общая слабость;

3. резкая потеря веса;

4. возникновение асцита;

5. рвота с коричневыми массами;

6. кровь в кале.

Ранее эксперты рассказали, какие каши необходимо есть, чтобы похудеть. Также сообщалось, что онкологи назвали проявления рака печени.

 

ДЦ

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