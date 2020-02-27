Шесть признаков развития злокачественной опухоли желудка озвучили медспециалисты

Обозначены признаки, сигнализирующие о развитии злокачественного новообразования желудка человека. По данному вопросу проконсультировали некоторое время назад медицинские специалисты.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», с течением болезни опухоль выходит за пределы желудка и поражает другие органы. Появляются следующие симптомы:
1. опоясывающие боли и боли в пояснице;
2. общая слабость;
3. резкая потеря веса;
4. возникновение асцита;
5. рвота с коричневыми массами;
6. кровь в кале.
Ранее эксперты рассказали, какие каши необходимо есть, чтобы похудеть. Также сообщалось, что онкологи назвали проявления рака печени.