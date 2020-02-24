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Геннадий Онищенко предупредил, что татуировки опасны не только гнойным воспалением, но и раком

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Онищенко предупредил, что татуировки опасны не только гнойным воспалением, но и раком
Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил об опасности для здоровья людей татуировок.  Онищенко рассказал, что нанесение татуировок, как любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно.

Татуировки опасны не только гнойным воспалением, но и развитием онкологии, могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний. "Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", — рассказал Онищенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".  Он считает, что татуировки надо запретить.

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, желание украсить тело татуировками говорит о переизбытке у человека половых гормонов.  "Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем", - отметил депутат Госдумы.

Ранее мнение о татуировках высказывал парламентарий Виталий Милонов. Он, как и Онищенко, против тату.

Кстати, в состав красок для временных тату входят свинец, никель, ртуть, кобальт, хром.

ИЧ

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