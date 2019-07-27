Временные татуировки оказались опасными для здоровья

Краски для временных татуировок наносят вред организму. Об этом напомнили врачи.

Состав красок для временных тату могжет вызвать контактный дерматит. Это происходит из-за тяжелых металлов, из которых эти краски делаются. В их число входят свинец, никель, ртуть, кобальт, хром.

Исключением являются краски на основе натуральных продуктов. От хны нежелательные реакции бывают редко.

Раньше производители использовали преимущественно хну для производства красок. Однако в последнее время туда начали добавлять различные примеси для улучшения эффекта. Эти добавки и содержат опасные тяжелые металлы.