Геннадий Онищенко призвал запретить туземную моду на татуировки

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24 февраля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Госдума РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что туземную моду на татуировки в России необходимо запретить.

Бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что это увлечение может привести к заражению крови, а также спровоцировать онкологические заболевания. Кроме этого, Онищенко заметил, что татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов», а мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране.

Депутат также считает, что в первую очередь от татуировок следует отказаться молодым матерям.

Ранее сообщалось, что временные татуировки оказались опасными для здоровья.