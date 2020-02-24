Геннадий Онищенко призвал запретить туземную моду на татуировки

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что туземную моду на татуировки в России необходимо запретить.
Бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что это увлечение может привести к заражению крови, а также спровоцировать онкологические заболевания. Кроме этого, Онищенко заметил, что татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов», а мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране.
Депутат также считает, что в первую очередь от татуировок следует отказаться молодым матерям.
Ранее сообщалось, что временные татуировки оказались опасными для здоровья.