Все новости >>

//Общество 13+

Геннадий Онищенко призвал запретить туземную моду на татуировки

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Геннадий Онищенко призвал запретить туземную моду на татуировки
Фото: сайт Госдума РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что туземную моду на татуировки в России необходимо запретить.

Бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что это увлечение может привести к заражению крови, а также спровоцировать онкологические заболевания. Кроме этого, Онищенко заметил, что татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов», а мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране.

Депутат также считает, что в первую очередь от татуировок следует отказаться молодым матерям.

Ранее сообщалось, что временные татуировки оказались опасными для здоровья.

ДВа

//картина дня

В мире

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

«Неизвестные снайперы» ликвидируют военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области на 6-м километре дороги Санкт-Петербург – Всеволожск произошло столкновение между двумя автомобилями. В результате…

В Мурманске по подозрению в двойном убийстве задержан подросток. Парню всего 15, но на его счету два убийства, в том числе 8-летнего ребенка. Теперь он до полусмерти…

//новости ан

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева. Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может…

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущей Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжается работа по модернизации российской армии и флота для внедрения современного оружия, и техники. По его словам, власти…

//новости ан