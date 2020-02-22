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Диетологи назвали продукт, который способен эффективно очистить кишечник

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Диетологи назвали продукт, который способен эффективно очистить кишечник
вилка, нож, pixabay.com

Диетологи назвали продукт, который способен эффективно очистить кишечник от вредных микроорганизмов. Согласно последней информации, его можно легко приобрести практически в каждом магазине.

По словам специалистов, речь идет о квашеной капусте, в которой содержатся бактерии молочной кислоты – они действуют как природные пробиотики. Более того, в этом продукте есть витамины B12, C, К, бета-каротин, фолиевая кислота, натрий, калий, магний, а также кальций.

Диетологи, однако, предостерегают от увлечения квашеной капустой, так как ее переизбыток вызывает расстройство желудка.

ЕТ

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