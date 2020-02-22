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22 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

вилка, нож, pixabay.com

Диетологи назвали продукт, который способен эффективно очистить кишечник от вредных микроорганизмов. Согласно последней информации, его можно легко приобрести практически в каждом магазине.

По словам специалистов, речь идет о квашеной капусте, в которой содержатся бактерии молочной кислоты – они действуют как природные пробиотики. Более того, в этом продукте есть витамины B12, C, К, бета-каротин, фолиевая кислота, натрий, калий, магний, а также кальций.

Диетологи, однако, предостерегают от увлечения квашеной капустой, так как ее переизбыток вызывает расстройство желудка.