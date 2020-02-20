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Врач рассказал, кому запрещены горячий душ и ванна

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Врач рассказал, кому запрещены горячий душ и ванна
Фото: pixabay.com

Терапевт Виктор Лишин перечислил болезни, из-за которых следует отказаться от горячего душа или ванны. Врач объяснил, что горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, тем самым провоцируя обострение заболеваний.

Лишин рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на начальном этапе водные процедуры следует сократить до 20 минут, а если болезнь в средней или тяжелой форме – и вовсе отказаться. Также горячий душ не рекомендуется людям с дерматитом, рубцами и высыпаниями на теле, псориазом, тромбозом, варикозом, а также ОРВИ. Противопоказана горячая вода страдающим от язвы, гастрита или болезней ЖКТ. Не позволяет понежиться в горячей ванне и сахарный диабет.

«Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не "повышать градус" выше 35», - предупредил терапевт. Оптимальной температурой для ванны и душа он назвал 28-30 градусов.

АБ

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