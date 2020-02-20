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Немецкие ученые назвали простой и доступный способ для борьбы с диабетом

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкие ученые назвали простой и доступный способ для борьбы с диабетом
Nikolay Titov, globallookpress.com

Немецкие ученые назвали простой и доступный способ для профилактики диабета. Рекомендуется обратить внимание на составление рациона на завтрак и на ужин. Завтрак должен быть сытнее, чем ужин.

Исследователи изучили влияние различных вариантов завтраков на уровень сахара в крови. Ученые из Германии заключили, что плотный, высококалорийный утренний прием еды может способствовать борьбе с ожирением и диабетом. Результаты исследования опубликованы в специализированном издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В ходе исследования с участием добровольцев установлено, что сочетание сытного завтрака и низкокалорийного ужина приводит к тому, что утром у человека снижаются показатели уровня  глюкозы и инсулина в крови. Немецкие ученые рекомендовали с целью борьбы с ожирением и диабетом плотно завтракать, а вечером есть умеренно.

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