Ученые назвали эффективное средство от смертельного заболевания печени

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18 февраля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

боль в животе, pixabay.com

Американские ученые провели ряд экспериментов и нашли способ снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75 процентов. К решению проблемы со здоровьем следует подходить комплексно.

Эксперты уточняют, что людям, страдающим от неалкогольной жировой болезни печени, следует заниматься спортом и употреблять зеленый чай.

Отмечается, что полифенолы, содержащиеся в напитке, взаимодействуют с пищеварительными ферментами, которые выделяются в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и белков в пище. Физические упражнения в свою очередь позволяют усилить метаболизм. Два этих фактора являются простым способом борьбы с заболеванием, уточняет MedicalXpress.