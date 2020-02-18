Ученые назвали эффективное средство от смертельного заболевания печени

Американские ученые провели ряд экспериментов и нашли способ снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75 процентов. К решению проблемы со здоровьем следует подходить комплексно.
Эксперты уточняют, что людям, страдающим от неалкогольной жировой болезни печени, следует заниматься спортом и употреблять зеленый чай.
Отмечается, что полифенолы, содержащиеся в напитке, взаимодействуют с пищеварительными ферментами, которые выделяются в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и белков в пище. Физические упражнения в свою очередь позволяют усилить метаболизм. Два этих фактора являются простым способом борьбы с заболеванием, уточняет MedicalXpress.