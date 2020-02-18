Все новости >>

//Здоровье 13+

Ученые назвали эффективное средство от смертельного заболевания печени

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ученые назвали эффективное средство от смертельного заболевания печени
боль в животе, pixabay.com

Американские ученые провели ряд экспериментов и нашли способ снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75 процентов. К решению проблемы со здоровьем следует подходить комплексно.

Эксперты уточняют, что людям, страдающим от неалкогольной жировой болезни печени, следует заниматься спортом и употреблять зеленый чай.

Отмечается, что полифенолы, содержащиеся в напитке, взаимодействуют с пищеварительными ферментами, которые выделяются в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и белков в пище. Физические упражнения в свою очередь позволяют усилить метаболизм. Два этих фактора являются простым способом борьбы с заболеванием, уточняет MedicalXpress.

ЕТ

//картина дня

Политика

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и "право ребенка на специальную охрану и заботу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной во вторник утром на страницах отечественных интернет-СМИ.

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…

//новости ан