Хирург напомнил об опасности легких спиртных напитков

//Здоровье 13+

16 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Хирург Гарик Манукьян рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у любителей слабоалкогольных напитков. Врач подчеркнул, что алкоголь вреден всегда, несмотря на его крепость.

Манукьян отметил, что употребление любого алкоголя может спровоцировать цирроз печени. Специалист рассказал историю одного из пациентов, который получил цирроз с признаками портальной гипертензии из-за частого употребления джин-тоника.

"Очень тяжёлые пивные циррозы. Нет такого понятия — что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень и может привести к этой патологии", - резюмировал Манукьян.