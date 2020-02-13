Ученые назвали причины резкого роста заболеваемости циррозом

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13 февраля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Число больных циррозом в России и странах бывшего Советского Союза за последние 30 лет выросло почти вдвое. В нашей стране с компенсированным циррозом 1990 году проживали 2,5 миллиона человек, а в 2017 году цирроз диагностирован у четырех миллионов человек.

В России и странах экс-СССР основной причиной роста болезней печени стали алкогольные циррозы. Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) со ссылкой на отчет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованный в научном журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology пишут, что исследователи детально изучили и проанализировали ситуацию в 195 странах-участницах ООН, в том числе в России, Украине, Белоруссии и странах Прибалтики.

Как отметили ученые, уровень смертности от цирроза оказались несколько выше в Украине, Беларуси и Литве, чем в России.

Еще выше показатели смертности от цирроза были характерны для Египта. В этой стране развитие болезни была связано не с алкоголизмом, а с ожирением, гепатитом и другими инфекционными заболеваниями.

Напомним, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что около 30% россиян являются тихими алкоголиками