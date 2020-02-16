Все новости >>

//Здоровье 13+

Кардиологи объяснили, почему у молодых случается сердечный приступ

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Кардиологи объяснили, почему у молодых случается сердечный приступ
Фото: pixabay.com

Сердечные приступы с каждым годом молодеют и всё чаще встречаются у людей, далеких от преклонного возраста. Врачи-кардиологи объяснили причины подобной патологии.

Сахарный диабет второго типа приводит к повреждению сосудов и возникновению атеросклероза, что способствует инсультам и инфарктам. Не менее опасным оказывается и лишний вес. Сопутствующие ожирению бляшки и известковые отложения также могут приблизить наступление сердечного приступа.

"Питание молодых людей большей частью состоит из обработанных пищевых продуктов, доставляемой на дом еды, фастфуда. Вся эта пища отличается чрезмерным содержанием сахара, соли, обработанных углеводов, способных значительно повышать риск сердечных приступов", - предупреждают кардиологи.

Врачи советуют для профилактики инфарктов чаще заниматься спортом, чтобы устраивать для сердца своеобразную тренировку. "Физические нагрузки, спорт временно увеличивают частоту пульса, которая затем снижается, что тренирует сердце, делает его более крепким. Отсутствие упражнений лишает человека этого", - уверяют специалисты.

АБ

//картина дня

В мире

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал:

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал: "У нас народ смеется"

Жители ЛНР смеются над украинской властью, сообщил телезритель из Луганской народной республики, дозвонившийся на один из украинских телеканалов. Запись передачи размещена на канале в сервисе Youtube.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина огорчена заявлением священника Дмитрия Смирнова о гражданских женах, сравнив женщин…

//новости ан

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…