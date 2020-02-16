Кардиологи объяснили, почему у молодых случается сердечный приступ

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16 февраля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Сердечные приступы с каждым годом молодеют и всё чаще встречаются у людей, далеких от преклонного возраста. Врачи-кардиологи объяснили причины подобной патологии.

Сахарный диабет второго типа приводит к повреждению сосудов и возникновению атеросклероза, что способствует инсультам и инфарктам. Не менее опасным оказывается и лишний вес. Сопутствующие ожирению бляшки и известковые отложения также могут приблизить наступление сердечного приступа.

"Питание молодых людей большей частью состоит из обработанных пищевых продуктов, доставляемой на дом еды, фастфуда. Вся эта пища отличается чрезмерным содержанием сахара, соли, обработанных углеводов, способных значительно повышать риск сердечных приступов", - предупреждают кардиологи.

Врачи советуют для профилактики инфарктов чаще заниматься спортом, чтобы устраивать для сердца своеобразную тренировку. "Физические нагрузки, спорт временно увеличивают частоту пульса, которая затем снижается, что тренирует сердце, делает его более крепким. Отсутствие упражнений лишает человека этого", - уверяют специалисты.