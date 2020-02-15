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Врач-эндокринолог сообщила о связи ожирения с преждевременной смертью

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Врач-эндокринолог сообщила о связи ожирения с преждевременной смертью
весы, pixabay.com
Врач-эндокринолог Татьяна Маркова заявила в субботу, 15 февраля, что ожирение может стать причиной развития различных заболеваний, которые способны в конечном итоге привести к преждевременной смерти.
 
Подчеркивается, что ожирение может привести к сахарному диабету. По словам Марковой, среди людей с ожирением каждый третий страдает от этого заболевания. Диабет в свою очередь часто становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.
 
Более того, лишний вес способен вызвать синдром апноэ, при котором человек на несколько минут перестает дышать. Это особенно опасно во время сна.
ЕТ

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