//Здоровье 13+
Врач-эндокринолог сообщила о связи ожирения с преждевременной смертью
15 февраля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
//Здоровье 13+
15 февраля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Игорь Черский
Елена Середа
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и частная военная компания (ЧВК) Вагнера руководят войной в Ливии. Данную информацию…
В мире
Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку.
Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Красивая женщина, любимица сильных мира сего, детская писательница…
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 15 февраля, сделал резонансное заявление. По словам…
Шоу-бизнес
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к певцам Юрию Шатунову и Льву Лещенко, а также к ВГТРК. Текст…
Стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Отмечается, что спортсмена признали…
Красивая женщина, любимица сильных мира сего, детская писательница, автор бесчисленных рассказов о «дедушке Ленине» и канонической повести «Сердце…
Залили 500 грамм фарша молоком: запас домашних сосисок на неделю
Здоровье
Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…
Врач-эндокринолог Татьяна Маркова заявила в субботу, 15 февраля, что ожирение может стать причиной развития различных заболеваний, которые способны в конечном итоге…
У актрисы Нино Нинидзе случилась истерика на глазах у ее возлюбленного и коллеги Максима Виторгана. Неприятный инцидент произошел во время отдыха пары в Омане, где у них…
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставили вечером в субботу, 15 февраля…
«РЖД-Медицина» – крупнейшая составляющая национальной системы здравоохранения России, участвует в достижении задач национальных проектов уже давно. «АН» поговорили…
В СМИ появилась информация о стрельбе в Берлине. Согласно последним данным источника в полиции, в результате происшествия вечером в минувшую пятницу, погиб один человек…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал важное заявление. По словам политика, для него лично…
Шоу-бизнес
Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…
В субботу, 15 февраля, стало известно, что у девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники управления…
Название «коронавирусная инфекция» уже несколько недель вызывает ужас и содрогание у многих людей. Возникшая эпидемия по количеству жертв намного опередила даже китайскую…
Сегодня стало известно, что восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма. Два года назад врачи диагностировали девочке заболевание…
Художник Никас Сафронов заявил, что от многих слышал – юморист Евгений Петросян в ближайшем будущем может снова стать отцом. По словам деятеля искусства, рождение ребенка…
В результате "пьяного" дорожно-транспортного происшествия в Приморье погибли два человека. Согласно информации управления МВД по региону, двое несовершеннолетних получили…
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о его намерении провести в октябре текущего года выборы на всей территории…
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о том, что сейчас он очень популярен в США. Политик, однако, признался, что это не та популярность…
Уроженка России, переехавшая на ПМЖ в Финляндию, рассказала, в какую сумму обойдется в этой стране классический салат "Оливье". Это позволит сравнить цены на продукты…
14 июня исполнится ровно двадцать пять лет со дня нападения террористов на российский Буденновск. В 1995 году чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым захватили…
Сотрудники Министерства науки и техники КНР рассказали о наиболее вероятном источнике коронавируса. В Китае количество зараженных к настоящему моменту превысило 66,4…
Защитник Ленинграда Константин Федорович Мелешко ждет писем, в которых граждане расскажут ему истории о войне, о ситуациях, которые пережили они сами, их отцы, матери…
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы «случайно» пожелал всем семьям пережить войну…
Происшествия
Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, сделал важное заявление. Политик сообщил, что Киев готов к ведению диалога с мирным населением неподконтрольных…
В Росконтроле рассказали, как правильно выбирать качественные бананы. Известно, что этот фрукт является одним из самых покупаемых в России, а в связи со вспышкой…
Украинские приложения не рекомендуется устанавливать на смартфон. С таким предупреждением выступил сотрудник украинских спецслужб. Он объяснил, в чем заключается риск.
Врачи перечислили очень калорийные и жирные продукты, которые следует обязательно употреблять. По их словам, они приносят здоровью «гораздо больше пользы», чем может…
С рождаемостью в Ростовской области дела обстоят, мягко говоря, не очень. Если три-четыре года назад на Дону рождалось в среднем 48 тысяч детей, то в позапрошлом родилось…
Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками романтическим снимком с мужем бизнесменом Алексеем Говыриным и рассказала забавную историю из их…
В Сирии на глазах у российских военных произошло боестолкновение между курдами и американцами. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад…
В последнее время в мире происходит целый ряд событий, суть которых невозможно объяснить, исходя из привычных представлений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал замену слов «папа» и «мама» на «родитель – 1» и «родитель – 2».По его словам, реакция МИДа Великобритании…
Президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединенные Штаты и другие страны – участницы НАТО помогают стране «сдерживать»…
Один из телеграм-каналов опубликовал фото Игоря Коломойского. Украинский олигарх на нем в неформальной обстановке. Коломойский известен вспыльчивостью и непосредственным…
Происшествия
В субботу утром, 15 февраля, на северо-востоке Москвы на Долгопрудненском шоссе в районе дома №3 легковой автомобиль жестко врезался в мачту городского освещения…
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение МИД Великобритании о том, что нужно бороться с дискриминацией половых меньшинств, и они гордятся…
Еженедельник «Аргументы недели» продолжает отследить за выступлением российского футболиста Александра Головина в чемпионате Франции. Передает специальный корреспондент…
СМИ выяснили, что известная российская певица Полина Гагарина зарабатывает больше своего супруга фотографа Дмитрия Исхакова. Отмечается, что исполнительница за год…
Шоу-бизнес
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого маленький Платон рассматривает картину с тремя «отчаянными женщинами».
Губернатор японской префектуры Вакаяма Нисака Ёсинобу сообщил, что врачи заподозрили массовое заражение новой коронавирусной инфекцией в больнице «Сайсэйкай арида».
Общество
Число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 67105 человек. Умерли от инфекции 1526 зараженных, выздоровели – 8334. Помимо прочего, в КНР, вроде как, нашли…
В пресс-службе оборонно-промышленного комплекса сообщили, что оснастят новейший российский ударный вертолет Ка-52М авиационной крылатой ракетой, дальность применения…
В субботу утром, 15 февраля, в больницу Волгограда поступил подросток с ожогами кистей, которые он получил от загоревшегося в руках мобильного телефона. Об этом сообщили…
В субботу утром, 15 февраля, в Актобе (административной центр Актюбинской области Казахстана, на западе страны) произошло столкновение между такси и автобусом ПАЗ.…
Жители китайских городов не устают искать эффективные способы для защиты от коронавирусной инфекции. Однако местное население пытается спасти не только себя, но и своих…
Латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась летать на самолетах. Об этом она сообщила местным СМИ. Почему? Раньше певица часто отдыхала в теплых странах, но теперь…
Датский суд принял решение не освобождать обвиняемую ЮАР гражданку Латвии Кристине Мисане. Это означает, что г-жа Мисане будет выдана ЮАР 20 февраля. Латвия не смогла…
Специалисты назвали вредную привычку и продукты, которые стоит избегать после 30 лет. По их мнению, это негативно отразится на организме, в том числе на лице и желудке…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, с чем может быть связана потеря аппетита. По их мнению, недостаток воды в организме является главным фактором проблем…
Врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев предупредил об опасностях раннего прихода весны для организма человека. Эксперт объяснил, кому стоит быть аккуратнее в этот период…
В Китае от коронавируса COVID-19 умерли, по данным на 15 февраля, 1523 человека. Представители Национальной комиссии по здравоохранению КНР сообщли, что число жертв…