Врач-эндокринолог сообщила о связи ожирения с преждевременной смертью

Врач-эндокринолог Татьяна Маркова заявила в субботу, 15 февраля, что ожирение может стать причиной развития различных заболеваний, которые способны в конечном итоге привести к преждевременной смерти.

Подчеркивается, что ожирение может привести к сахарному диабету. По словам Марковой, среди людей с ожирением каждый третий страдает от этого заболевания. Диабет в свою очередь часто становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.