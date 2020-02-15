Все новости >>

//Здоровье 13+

Диетологи призывают отказаться от трубочек для напитков людям старше 30

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Food Eat Safe

Диетологи призывают отказаться от трубочек для напитков людям старше 30
Фото: pixabay.com

Специалисты назвали вредную привычку и продукты, которые стоит избегать после 30 лет. По их мнению, это негативно отразится на организме, в том числе на лице и желудке.

Эксперты объяснили, что с 25 лет коллаген в коже начинает разрушаться, а привычка пить напитки через трубочку может стать причиной появления новых складок, особенно  нежелательных морщин вокруг рта.

Кроме того, после 30 лет не следует употреблять в пищу ароматизированный йогурт из-за большого количества сахара и соевые продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали негативные последствия недостатка воды в организме.

БА

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что они обнаружили новое эффективное средство для лечения коронавирусной инфекции. По его слова, они провели эксперимент с переливанием плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной COVID-19.

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что они обнаружили новое эффективное средство для лечения коронавирусной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле убежден, что Россия сможет завершить проект «Северный поток-2». Компания OMV - один из партнеров «Газпрома»…

//новости ан

//новости ан

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Торбинский сообщил о переезде в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне…

//новости ан

//новости ан

Первая АЭС в Белоруссии строится в Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков, пуск энергоблока №1 планируется в 2020 году. Россия дала Белорусси кредит…

//новости ан

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за миллионных долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам…

//новости ан