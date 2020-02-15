Диетологи призывают отказаться от трубочек для напитков людям старше 30

Специалисты назвали вредную привычку и продукты, которые стоит избегать после 30 лет. По их мнению, это негативно отразится на организме, в том числе на лице и желудке.
Эксперты объяснили, что с 25 лет коллаген в коже начинает разрушаться, а привычка пить напитки через трубочку может стать причиной появления новых складок, особенно нежелательных морщин вокруг рта.
Кроме того, после 30 лет не следует употреблять в пищу ароматизированный йогурт из-за большого количества сахара и соевые продукты.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали негативные последствия недостатка воды в организме.