Диетологи призывают отказаться от трубочек для напитков людям старше 30

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15 февраля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Food Eat Safe

Фото: pixabay.com

Специалисты назвали вредную привычку и продукты, которые стоит избегать после 30 лет. По их мнению, это негативно отразится на организме, в том числе на лице и желудке.

Эксперты объяснили, что с 25 лет коллаген в коже начинает разрушаться, а привычка пить напитки через трубочку может стать причиной появления новых складок, особенно нежелательных морщин вокруг рта.

Кроме того, после 30 лет не следует употреблять в пищу ароматизированный йогурт из-за большого количества сахара и соевые продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали негативные последствия недостатка воды в организме.