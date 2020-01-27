В Роскачестве предложили перейти с йогурта на сыр и сгущенку

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27 января 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Проведенное Роскачеством исследование опровергло информацию о том, что йогурт содержит достаточное для организма количество кальция. В ведомстве считают, что данный продукт могут заменить сыр и сгущенка.

«Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы. Но у потребления кальция из йогурта все-таки есть и плюсы: из молочных продуктов организм все же усваивает кальций лучше, чем из растительных», - отметили эксперты.

При этом они считают, что йогурт является далеко не самым полезным продуктом. В ведомстве уточнили, что содержание кальция в кисломолочных продуктах должно быть не менее 60 мг на 100 г, а в йогуртах - 75 мг до 83 мг на 100 г. Поэтому восполнить суточную норму кальция для организма могут некоторые виды сыра, например, пармезан или голландский, а также сгущенное молоко.

«Сгущенное молоко (100 граммов) может дать около трети суточной нормы, а плавленый сыр (100 граммов) – почти две трети. При этом нужно учитывать, что вместе с кальцием вы получите повышенное содержание сахара или фосфатов», - добавили специалисты.

Однако для эффективного усвоения кальция лучше употреблять такие продукты в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок.

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