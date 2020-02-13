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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Медики посоветовали, как сохранить молодость кожи зимой

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Медики посоветовали, как сохранить молодость кожи зимой
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, как ухаживать за кожей в зимний период времени. Известно, что низкие температуры негативно влияют на внешний вид человека, вызывая сухость кожи, снижая обмен веществ и нарушая кровоснабжение тканей.

Кроме того, эксперты отметили, что все это провоцирует появление маленьких трещин, а также сильное застаивание крови вызывает синюшность лица. Поэтому медики советуют перед выходом на улицу не умываться горячей водой, использовать защитные лосьоны или накладывать слой гусиного, свиного жира. Его можно получить, растопив кусочки сала и, охладив полученную жидкость.

Однако врачи советуют отказаться от кремов, т.к. в их состав входит вода, которая испаряется и вызывает охлаждение кожи и сужение сосудов.

Эксперты рекомендуют тщательно вытираться перед выходом зимой на улицу. А при потрескавшейся коже рук помогут специальные ванночки на травах или растительном масле, например, смесь шалфея и ромашки.

Ранее врачи рассказали, как снизить риск появления морщин.

БА

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