Медики назвали пять способов, которые помогут

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12 февраля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Врачи перечислили пять эффективных способов, которые помогут женщинам на какое-то время задержать появление возрастных морщин. Известно, что каждая представительница прекрасной половины человечества хочет всегда выглядеть молодой и красивой.

Для начала эксперты рекомендуют выпивать два литра воды ежедневно. При этом для большего комфорта можно пить лимонный сок или кокосовую воду. Они также способны "задержать" старение.

Далее врачи советуют меньше загорать, т.к. привычка долго лежать на солнце способствует не только раннему появлению морщин, но и раковым заболеваниям.

Кроме того, специалисты предлагают добавить в свой рацион антиоксиданты, которые содержатся в ягодах, красной фасоли, сливах и т.д. Еще врачи рекомендуют отказаться от курения и больше высыпаться.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев рассказал об опасном продукте, который в избыточном количестве способен вызвать онкологическое заболевание.