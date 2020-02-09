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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Онколог назвал провоцирующий рак продукт, опаснее кофе и алкоголя

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Онколог назвал провоцирующий рак продукт, опаснее кофе и алкоголя
Фото: pixabay.com

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал об опасном продукте, который в избыточном количестве способен вызвать онкологическое заболевание. По его словам, кофе и шоколад тоже негативно влияют на организм человека, но не настолько, чтобы спровоцировать рак.

«Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния … Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе», - пояснил специалист.

Пылев добавил, что некоторые алкогольное напитки могут косвенно повлиять на развитие рака. Кроме того, горячая пища тоже может увеличить риск возникновения онкологии.

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