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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Диетолог назвал главный симптом жировой болезни печени

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Диетолог назвал главный симптом жировой болезни печени
Фото: pixabay.com

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал главный симптом возникновения жировой болезни печени. По его словам, заболевание может привести к опасным последствиям для организма.

Врач отметил, что при вздутии живота следует немедленно обратится к врачу, чтобы исключить риск заболевания. Санчес добавил, что для предотвращения осложнений нужно изменить образ жизни – соблюдать умеренность в еде и выделить время на физические упражнения. При этом диетолог советует отказаться от алкоголя, сахара и добавить в пищу растительные масла, например, оливковое или кокосовое. Кроме того, рекомендуется контролировать свой вес.

Санчес уточнил, что жировая болезнь печени может привести к сахарному диабету, резкому набору веса и высокому уровню холестерина, а также перерасти в цирроз и фиброз. Он пояснил, что риск заработать заболевание у женщин в два раза выше, чем у мужчин.

Ранее врачи назвали самый опасный алкогольный напиток. 

БА

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