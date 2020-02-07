Назван самый опасный для здоровья алкогольный напиток

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7 февраля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врач-психолог, нарколог Даниил Покровский рассказал о самом опасном алкогольном напитке. Отмечается, что спиртное оказывает негативное влияние на организм, однако их можно разделить на более и менее вредные.

Так, Покровский считает пиво самым опасным для организма напитком. По его словам, помимо этилового спирта, он содержит большое количество вредных веществ.

«Алкоголь - наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства - пенность, цвет, вкус, - крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», - отметил врач.

Специалист объяснил, что металл вызывает ожирение сердца и кардиопатию. Он добавил, что художники, которые использовали данное вещество в красках, чаще всего, не доживали до старости.

При этом менее опасным напитком медики назвали красное сухое вино. Оно содержит витамины, микроэлементы и антиоксиданты, полезные для человека.

Ранее в США пользователи пытались найти связь между пивом и заражением коронавирусом.