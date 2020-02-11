Врачи выявили связь между повышенным тестостероном и онкологией

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11 февраля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Исследователи из Экстерского и Кембриджского университетов определили, что уровень тестостерона может влиять на риск развития онкологии и сахарного диабета.

Ученые проанализировали почти полмиллиона образцов крови. Оказалось, что повышенный уровень тестостерона повышает риск заболеваний и способствует развитию рака предстательной и молочной желез. Также у женщин на 37% повышается риск развития сахарного диабета второго типа.

«Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было», - отметил один из исследователей Джон Перри.