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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Врачи выявили связь между повышенным тестостероном и онкологией

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врачи выявили связь между повышенным тестостероном и онкологией
Фото: pixabay.com

Исследователи из Экстерского и Кембриджского университетов определили, что уровень тестостерона может влиять на риск развития онкологии и сахарного диабета.

Ученые проанализировали почти полмиллиона образцов крови. Оказалось, что повышенный уровень тестостерона повышает риск заболеваний и способствует развитию рака предстательной и молочной желез. Также у женщин на 37% повышается риск развития сахарного диабета второго типа.

«Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было», - отметил один из исследователей Джон Перри.

АБ

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