Врач объяснила, как выбирать колбасу

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11 февраля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина объяснила, как выбрать качественную колбасу. Специалист рассказала, что следует обращать внимание не только на состав продукта, но также на его цвет и консистенцию.

Соломатина отметила, что качественная колбаса не может быть слишком розовой или красной - это указывает на переизбыток нитрата натрия. Также продукт должен быть упругим и с однородной консистенцией без пустот внутри. При этом если в колбасе есть жир, то он должен быть светлым, но не желтым.

«На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается», - рассказала врач о составе продукта.