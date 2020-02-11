Технолог объяснил, как часто

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11 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

В Сети люди бурно обсуждают историю о «взрывоопасной» колбасе, которая попала на стол жительнице Тулы. Технолог Борис Рябинкин рассказал, почему продукт мог так себя повести, и кто виноват.

По словам эксперта, колбаса действительно может взорваться из-за неправильного хранения, однако такое случается крайне редко. «Чтобы подобное произошло, колбаса должна быть в полимерной оболочке и храниться в теплом месте. Внутри продукта проходят изменения, эффект брожения, если человек небольшую дырочку проделает в колбасе или ударит ее, то она взорвется», - объяснил Рябинкин. Он добавил, что такой продукт нельзя есть, иначе можно отравиться.

Также технолог подчеркнул, что вина за «взрыв» лежит не на производителе колбасы, а на продавце или даже потребителе, которые неправильно хранили продукт. Чтобы понять, кто на самом деле виноват, нужно проверить по чеку, когда продукт был куплен, а затем сопоставить с тем, когда произошел взрыв.