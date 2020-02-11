Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Технолог объяснил, как часто "взрывается" колбаса, и что с этим делать

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Технолог объяснил, как часто
Фото: pixabay.com

В Сети люди бурно обсуждают историю о «взрывоопасной» колбасе, которая попала на стол жительнице Тулы. Технолог Борис Рябинкин рассказал, почему продукт мог так себя повести, и кто виноват.

По словам эксперта, колбаса действительно может взорваться из-за неправильного хранения, однако такое случается крайне редко. «Чтобы подобное произошло, колбаса должна быть в полимерной оболочке и храниться в теплом месте. Внутри продукта проходят изменения, эффект брожения, если человек небольшую дырочку проделает в колбасе или ударит ее, то она взорвется», - объяснил Рябинкин. Он добавил, что такой продукт нельзя есть, иначе можно отравиться.

Также технолог подчеркнул, что вина за «взрыв» лежит не на производителе колбасы, а на продавце или даже потребителе, которые неправильно хранили продукт. Чтобы понять, кто на самом деле виноват, нужно проверить по чеку, когда продукт был куплен, а затем сопоставить с тем, когда произошел взрыв.

АБ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…

//новости ан

//новости ан

В Американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей — и скормить хищнику. Это для тех, чья душа требует мести за особенно жесткое…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан