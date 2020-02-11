Жительница Тулы сообщила, что у нее дома

Жительница Тулы по имени Елена Брусенцева рассказала удивительную историю о колбасе, купленной в местном магазине. Согласно последней информации, предоставленной гражданкой, товар буквально "взорвался".

Брусенцева сообщила об инциденте в группе "Черный список Тула" в социальной сети "ВКонтакте". По ее словам, она приобрела обычную вареную колбасу в местном продуктовом.