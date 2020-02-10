Главный нарколог Минздрава рассказал о количестве

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10 февраля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Главный нарколог российского Министерства здравоохранения Евгений Брюн заявил, что порядка трети россиян на самом деле являются «тихими алкоголиками».

Брюн подчеркнул, что именно на эту прослойку населения и нацелена работа, «чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ». При этом врач отметил, что 30% жителей страны, о которых идёт речь, не становятся частью официальной статистики, поскольку не обращаются за помощью.

«Это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», - сказал нарколог.