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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Эксперт: при заболевании коронавирусом категорически нельзя пить алкоголь

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт: при заболевании коронавирусом категорически нельзя пить алкоголь
бутылки, pixabay.com
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в понедельник, 10 февраля, заявил, что употреблять алкогольные напитки во время простуды, гриппа или коронавируса категорически нельзя.
 
Евгений Брюн отметил, что из-за болезни нагрузка на сердце и так слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и спиртным. Именно по этой же причине врачи не рекомендуют болеющим простудой ходить в баню или сауну и париться.
 
"Нельзя, нагрузка на сердце, сердце останавливается", – заключил главный внештатный нарколог российского Министерства здравоохранения.
ЕТ

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