Пассажиры карантинного судна в Японии жалуются на плохие условия жизни

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японской Йокогаме, направили в министерство здравоохранения страны письмо с жалобой на плохие условия жизни.

Ранее стало известно, что количество заразившихся коронавирусом нового типа на судне достигло 130 человек.

Один из составителей жалобы Сэнда Макото отметил, что журналисты сообщают о наличии медикаментов на лайнере и достаточном количестве еды, однако это неправда. Мужчина уточнил, что лекарства для его супруги еще не доставили. Кроме того, консультации проводятся исключительно на английском языке, который не все знают. Кормят пассажиров, в частности, стейками, которые не могут есть пожилые люди.

Живущие на лайнере просят убраться в их каютах, предоставить им чистое постельное белье и обеспечить их нормальной пищей.