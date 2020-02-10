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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пассажиры карантинного судна в Японии жалуются на плохие условия жизни

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пассажиры карантинного судна в Японии жалуются на плохие условия жизни
круизный лайнер Diamond Princess, Yoshio Tsunoda/AFLO
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японской Йокогаме, направили в министерство здравоохранения страны письмо с жалобой на плохие условия жизни.
 
Ранее стало известно, что количество заразившихся коронавирусом нового типа на судне достигло 130 человек.
 
Один из составителей жалобы Сэнда Макото отметил, что журналисты сообщают о наличии медикаментов на лайнере и достаточном количестве еды, однако это неправда. Мужчина уточнил, что лекарства для его супруги еще не доставили. Кроме того, консультации проводятся исключительно на английском языке, который не все знают. Кормят пассажиров, в частности, стейками, которые не могут есть пожилые люди.
 
Живущие на лайнере просят убраться в их каютах, предоставить им чистое постельное белье и обеспечить их нормальной пищей.
ЕТ

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