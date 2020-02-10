Стало известно число россиян, которые въехали с начала эвакуации из КНР через Приморье

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10 февраля 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Более 230 россиян въехали с начала эвакуации из КНР в Россию через Приморье. Об этом сообщает "РИА - Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Эвакуация российских жителей из Китая через пункты пропуска в Приморском крае началась 1 февраля. За минувшие выходные в Китайскую Народную Республику вернулись девять человек, а с начала эвакуационных мероприятий из государства на территорию Приморья въехали более 230 соотечественников.

Также стал известен режим работы пунктов пропуска: "Пограничный" - в понедельник, среду и пятницу, "Краскино" - 11, 13 и 15 февраля. Жители, которые приедут раньше дня эвакуации, смогут заселиться в гостиницы городов Суйфэньхэ и Хуньчуне.

До этого сообщалось: посол Китая в Соединённых Штатах Цуй Тянькай высмеял слухи о том, что бушующий в КНР коронавирус является результатом попыток создать биологическое оружие.