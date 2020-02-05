"Рак лечится", - Елена Малышева дала 8 ярких советов для снижения риска заболеть раком

Врач, ведущая программы о здоровье на телевидении Елена Малышева дала восемь советов по снижению риска возникновения рака. 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Теледоктор в тот день написала пост в Instagram: "Рак победим! Рак лечится!" Малышева подчеркнула, что многое зависит от самого человека.
В соцсети размещены иллюстрированные советы теледоктора, как не заболеть раком.
Первый совет Малышевой: Не курите.
Второй: Наслаждайтесь здоровым питанием.
Третий: Вакцинируйте детей от гепатита В и вируса папилломы человека.
Четвертый: Ограничьте употребление алкоголя.
Пятый: Участвуйте в скринингах рака.
Шестой: Будьте физически активны.
Седьмой: Кормление грудью уменьшает материнские риски рака.
Восьмой: Избегайте избытка солнца и используйте защиту от солнца.
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