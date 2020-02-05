"Рак лечится", - Елена Малышева дала 8 ярких советов для снижения риска заболеть раком

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5 февраля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Врач, ведущая программы о здоровье на телевидении Елена Малышева дала восемь советов по снижению риска возникновения рака. 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Теледоктор в тот день написала пост в Instagram: "Рак победим! Рак лечится!" Малышева подчеркнула, что многое зависит от самого человека.

В соцсети размещены иллюстрированные советы теледоктора, как не заболеть раком.

Первый совет Малышевой: Не курите.

Второй: Наслаждайтесь здоровым питанием.

Третий: Вакцинируйте детей от гепатита В и вируса папилломы человека.

Четвертый: Ограничьте употребление алкоголя.

Пятый: Участвуйте в скринингах рака.

Шестой: Будьте физически активны.

Седьмой: Кормление грудью уменьшает материнские риски рака.

Восьмой: Избегайте избытка солнца и используйте защиту от солнца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)3 Фев 2020 в 10:07 PST

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