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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

"Рак лечится", - Елена Малышева дала 8 ярких советов для снижения риска заболеть раком

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Врач, ведущая программы о здоровье на телевидении Елена Малышева дала восемь советов по снижению риска возникновения рака.  4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Теледоктор в тот день написала пост в Instagram: "Рак победим! Рак лечится!" Малышева подчеркнула, что многое  зависит от самого человека.

В соцсети размещены иллюстрированные советы теледоктора, как не заболеть раком.

Первый совет Малышевой: Не курите.
Второй: Наслаждайтесь здоровым питанием.
Третий: Вакцинируйте детей от гепатита В и вируса папилломы человека.
Четвертый: Ограничьте употребление алкоголя.
Пятый: Участвуйте в скринингах рака.
Шестой: Будьте физически активны.
Седьмой: Кормление грудью уменьшает материнские риски рака.
Восьмой: Избегайте избытка солнца и используйте защиту от солнца.

 
 
 
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)3 Фев 2020 в 10:07 PST

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