Из-за дефицита лекарств детская онкология откатывается на несколько десятилетий назад

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5 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Общественный деятель Карина Михайлова рассказала о нехватке лекарственных препаратов для лечения детей, страдающий онкологическими заболеваниями. Карина отметила, что необходимые препараты имеют относительно невысокую стоимость, однако их не всегда можно найти в продаже. Среди недостающих она назвала «Этопозид», «Винкристин».



Врачи в больницах очень часто пытаются замолчать проблему. Но сейчас лечебные учреждения направляют в различные фонды заявки на получение лекарств. Фонды стараются сделать всё, чтобы оперативно удовлетворить запросы, но на пути очень часто встречается множество препятствий.



Каждый год в России порядка пяти тысяч детей сталкиваются с таким заболеванием как «рак». Раньше в аптеках можно было приобрести иностранные лекарственные препараты: они более безопасны и вызывали меньше осложнений. Отечественные дженерики провоцируют рвоту и другие последствия.



Сейчас выбора не стало. Остались только отечественные препараты, и те не всегда можно вовремя достать. Врачи рассказывают, что очень часто вместо двух, трёх препаратов пациент может получить только один.



Онкологи боятся озвучивать проблему, так как могут остаться без работы. Складывается такое впечатление, что руководство страны узнаёт о состоянии медицины и лекарственного обеспечения только из уст общественных деятелей и оппозиционеров. Если ситуация будет так развиваться и дальше, то медикаментов может просто не хватить на всех. Детская онкология откатывается на несколько десятилетий назад.



