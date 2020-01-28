Пять первых признаков заражения смертельным коронавирусом из Китая назвали врачи

Перечислены ранние сигналы человеческого организма о заражении смертельным коронавирусом, появившемся некоторое время назад на территории Китая. Информацией по данному вопросу поделились медики.
Как предупреждает один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать:
1. расстройство стула;
2. повышенное газообразование в кишечнике;
3. приступы тошноты;
4. головные боли;
5. увеличение частоты сердечных сокращений.
Ранее специалисты в области здравоохранения назвали самые эффективные правила профилактики онкологических недугов. Кроме того, сообщалось, что кардиологи раскрыли основные симптомы инфаркта миокарда.