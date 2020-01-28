Пять первых признаков заражения смертельным коронавирусом из Китая назвали врачи

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28 января 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Член медицинской бригады, помогающей в борьбе с коронавирусом, Zhang Yuwei / globallookpress.com

Перечислены ранние сигналы человеческого организма о заражении смертельным коронавирусом, появившемся некоторое время назад на территории Китая. Информацией по данному вопросу поделились медики.

Как предупреждает один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать:

1. расстройство стула;

2. повышенное газообразование в кишечнике;

3. приступы тошноты;

4. головные боли;

5. увеличение частоты сердечных сокращений.

Ранее специалисты в области здравоохранения назвали самые эффективные правила профилактики онкологических недугов. Кроме того, сообщалось, что кардиологи раскрыли основные симптомы инфаркта миокарда.