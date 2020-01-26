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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог объяснила, почему люди много едят

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.RU

Диетолог объяснила, почему люди много едят
Фото: pixabay.com

Российский диетолог Ирина Бородина рассказала, как появляется привычка переедать и как с ней бороться. Эксперт отметила, что истоки проблемы нужно искать в раннем детстве.

Бородина рассказала, что зачастую люди начинают часто и много есть, чтобы унять стресс. Врач объяснила, что эта привычка уходит корнями в детство. «Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден», - сказала она.

Диетолог посоветовала больше пережевывать еду, вводить в рацион клетчатку, а также после обильных приемов пищи пить черный кофе или жевать жвачку, чтобы избавиться от привычки переедать. Бородина подчеркнула, что не стоит винить себя за переедание, чтобы не создавать лишний стресс.

АБ

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