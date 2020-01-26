Диетолог объяснила, почему люди много едят

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26 января 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.RU

Фото: pixabay.com

Российский диетолог Ирина Бородина рассказала, как появляется привычка переедать и как с ней бороться. Эксперт отметила, что истоки проблемы нужно искать в раннем детстве.

Бородина рассказала, что зачастую люди начинают часто и много есть, чтобы унять стресс. Врач объяснила, что эта привычка уходит корнями в детство. «Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден», - сказала она.

Диетолог посоветовала больше пережевывать еду, вводить в рацион клетчатку, а также после обильных приемов пищи пить черный кофе или жевать жвачку, чтобы избавиться от привычки переедать. Бородина подчеркнула, что не стоит винить себя за переедание, чтобы не создавать лишний стресс.