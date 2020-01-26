Роспотребнадзор дал рекомендации

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26 января 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая.

Специалисты советуют во время поездок не посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также культурно-массовые мероприятия с участие животных. Кроме этого, эксперты предлагают обязательно соблюдать следующие меры безопасности:

«уточнять эпидемиологическую ситуацию;

употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

использовать маски;

мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи ...».

Также в ведомстве отметили, что при появлении недомогания и симптомов следует сразу обратиться к врачу, а также сообщить о времени и месте пребывания в Китае. При этом следует заранее планировать свою поездку в КНР, но не стоит посещать город Ухань до стабилизации ситуации.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что у туристов из Китая, к которым вчера выезжало несколько бригад «скорой помощи», коронавирус не обнаружен.