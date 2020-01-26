Депздрав Москвы: Коронавирус у туристов из Китая не выявлен

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26 января 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, pixabay.com

В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что москвичам беспокоиться не о чем – у туристов из Китая, к которым вчера выезжало несколько бригад «скорой помощи», коронавирус не обнаружен.

«Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вечером 25 января, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-nCoV отрицательный. Вирус не обнаружен», - заявили в пресс-службе департамента.

Всех пациентов благополучно выписали, велев лечиться дома и посещать поликлинику. Только у одной больной обнаружили вирус гриппа А. Ей назначили лечение и пообещали скоро тоже выписать.

Ранее чиновники пояснили, что такое количество машин «скорой» выехало в гостиницу на Войковской, где находились туристы с признаками ОРВИ, только потому, что они прибыли из Китая, который сейчас находится в центре повышенного внимания. Иначе большинству пациентов госпитализация бы не потребовалась.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае составляет около 1 тыс. 400, с летальным исходом - 41 человек. Случаи заболевания зарегистрированы и за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Вьетнаме, Австралии, Франции, а также в Малайзии.

Ранее сообщалось, что в Китае признались в ограниченности знаний о новом коронавирусе. Также стало известно, что из-за вспышки болезни власти страны приостановят отправку туристов зи рубеж.