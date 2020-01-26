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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Китае не знают подробности о новом вирусе: "Знания ограничены, неизвестна и вероятность мутации"

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Китае не знают подробности о новом вирусе:
Фото: pixabay.com

Замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что знания о новом коронавирусе, который вызывает пневмонию, «весьма ограничены». Известно, что он унес жизни 56 человек, а заражены более 1900.

«Если говорить с точки зрения знаний, то это нового заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность ее мутации», - отметил он.

Ранее японские СМИ назвали симптомы смертельно опасного коронавируса и объяснили, на что они могут быть похожи. При этом в Китае ученые Центра по профилактике и контролю заболеваний начали разработку вакцины против нового вируса.

БА

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Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса. Известно, что он активно распространяется и унес жизни более 50 человек.

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