В Китае не знают подробности о новом вирусе:

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26 января 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что знания о новом коронавирусе, который вызывает пневмонию, «весьма ограничены». Известно, что он унес жизни 56 человек, а заражены более 1900.

«Если говорить с точки зрения знаний, то это нового заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность ее мутации», - отметил он.

Ранее японские СМИ назвали симптомы смертельно опасного коронавируса и объяснили, на что они могут быть похожи. При этом в Китае ученые Центра по профилактике и контролю заболеваний начали разработку вакцины против нового вируса.