Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса

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26 января 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: China Daily

Фото: pixabay.com

Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса. Известно, что он активно распространяется и унес жизни более 50 человек.

Глава института вирусного центра Сюй Вэньбо рассказал, что ученые успешно изолировали вирус и теперь отбирают подходящий штамм. Кроме этого, специалист отметил, что делается скрининг лекарственных средств от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом.

Отмечается, что в России разработка вакцины началась в двух институтах. При этом к февралю Минздрав планирует завершить экспресс-тест на выявление нового коронавируса.