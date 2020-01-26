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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Первые симптомы нового типа коронавируса: на что они похожи?

, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Первые симптомы нового типа коронавируса: на что они похожи?
Фото: Pixabay

Японские журналисты пишут о первых признаках заражения новым типом коронавируса. Они схожи с симптомами простуды и гриппа, тем не менее, есть и нетипичные для "традиционной" ОРВИ признаки.

На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель, но в самом начале развитие пневмонии, вызванной новым коронавирусом, может проявляться нетипично.

К примеру, что у одного из заразившихся жителей Китая на протяжении несколько дней была диарея, но без температуры. Установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов и рассказа пациента о том, что он контактировал с инфицированными.

Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.

К 26 января число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 2 тысячи человек, 56 человек скончались.

ДВа

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