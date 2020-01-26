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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Власти Китая приостановят отправку групп туристов за рубеж

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Китая приостановят отправку групп туристов за рубеж
Аэропорт в Пекине. Фото: Pixabay

С 27 января в Китае будут приостановлены вылеты организованных туристических групп за рубеж. Такое решение приняли власти Поднебесной. Это сделано в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Уже в воскресенья в Китае нельзя приобрести авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства. Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января. Кроме этого, в Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом.

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ДВа

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